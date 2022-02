Tutte le misure anti-Covid sono in discussione. Il Consiglio federale si riunisce oggi e sul tavolo ci sono per l’appunto le restrizioni che, ormai, abbiamo imparato a conoscere in modo dettagliato. Negli scorsi giorni si è ventilata la possibilità che il Governo decidesse di dare, da oggi, lo stop a tutte le regole e festeggiare così il “freedom day”. Alain Berset, infatti, aveva detto in modo promettente: “Il 2 febbraio sarà una giornata importante”. La conferenza stampa è in programma alle 14.30 e sarà in diretta su Teleticino, Radio3i e Ticinonews dalle 14.20!

Addio a quarantena e obbligo di telelavoro

Non è chiaro se effettivamente verranno abbandonate tutte le misure anti-Covid ma, stando a quanto anticipano i media d’Oltralpe, quasi sicuramente il Consiglio federale vorrebbe rinunciare sin da subito alla quarantena mantenendo solo l’isolamento per i sintomatici e all’obbligo di telelavoro, che dovrebbe essere convertito in una raccomandazione.

Mascherina, presto non la useremo più?

Anche il certificato Covid – che non smette di far discutere – avrebbe i giorni contati. Se la misura venisse stralciata, consentirebbe a tutti di recarsi liberamente al ristorante, in piscina o a partecipare a eventi. Invece, la mascherina, sempre stando a quanto anticipano i media d’Oltralpe, non verrà (al momento) toccata. Il Governo federale avrebbe sul tavolo un piano a lungo termine, quando davvero la situazione epidemiologica lo permetterà allora potrebbe essere abolita del tutto, anche sui mezzi pubblici e nei negozi.

Verso un “all-in”

Il consigliere federale Alain Berset, quindi, oggi potrebbe già decidere di fare un grande passo verso quella tanto attesa “normalità”. Ad ogni modo, il Consiglio federale si troverà anche il 16 febbraio, data in cui saranno attesi grossi cambiamenti a livello nazionale: se venisse raggiunto il picco dell’ondata di Omicron a Berna si potrebbe anche fare “all-in” e abbandonare tutte le misure anti-Covid contemporaneamente.