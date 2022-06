Acquisto vaccini, prima verifica sui crediti

Tutti i contratti e i pagamenti per l’acquisto di vaccini contro il Covid erano coperti dai crediti votati dal Parlamento, tranne in due casi. È quanto è emerso dalle verifiche effettuate durante il fine settimana di Pentecoste. Il consigliere federale Alain Berset ha presentato questa mattina i risultati degli accertamenti alla Commissione delle finanze del Consiglio nazionale. L’indagine amministrativa in corso fornirà un quadro definitivo, precisa un comunicato del Dipartimento federale dell’interno (DFI). Le conclusioni sono attese in agosto.

Verifica dei contratti per l’acquisto di vaccini

L’indagine era stata annunciata lo scorso giovedì. Durante il dibatto sul budget al Consiglio degli Stati era emerso che Berna aveva forse firmato contratti per importi non ancora approvati dal Parlamento. Dalla verifica è emerso che, a parte in due casi, per i contratti stipulati con i produttori di vaccini era stato approvato dal Parlamento un credito d’impegno. Uno dei due casi risale al 2020, motivo per cui sarà chiesto al Parlamento di aumentare di 319 milioni di franchi il credito d’impegno per il 2020. “Si tratta tuttavia di una correzione tecnico-finanziaria del credito; gli acquisti effettuati a suo tempo erano coperti da crediti a preventivo. Questo caso era già noto prima di avviare i chiarimenti”, precisa nella nota il DFI. Per un altro contratto concluso all’inizio di maggio del 2021 il Parlamento non aveva ancora stanziato il credito d’impegno. È stato in seguito possibile inserirvi una clausola di riserva, limitata però soltanto fino al 31 maggio 2021. Il 19 maggio 2021 la Commissione delle finanze del Consiglio degli Stati ha raccomandato all’unanimità di approvare l’aumento del credito d’impegno chiesto dal Consiglio federale. Tuttavia, il Parlamento ha dato la sua approvazione soltanto il 7 giugno 2021. L’indagine amministrativa dovrà chiarirà se in questo caso sarebbe stata possibile una procedura diversa.

I controlli dovranno inoltre stabilire se erano stati stanziati i necessari crediti riguardanti la decisione del Consiglio federale del 17 dicembre 2021 di far valere le opzioni concordate contrattualmente con le ditte produttrici per l’acquisto di ulteriori 14 milioni di dosi di vaccino per il 2022. Secondo il comunicato del DFI, in quel momento non era chiaro se i fondi necessari fossero coperti dal credito a preventivo per il 2022 approvato dal Parlamento il 16 dicembre. Il Consiglio federale ha pertanto deciso di richiedere un credito aggiuntivo. L’indagine amministrativa dimostrerà se ciò era conforme alla legge.

Ricalcolo del fabbisogno finanziario