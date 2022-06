Accordo Ginevra-Uber: gli autisti potranno lavorare

Salario minimo e assicurazioni sociali

Secondo il comunicato stampa del Dipartimento cantonale dell'Economia e del Lavoro, l'intesa formalizza l'impegno dell'azienda a rispettare la legge, come stabilito dal Tribunale federale. Considerati come dipendenti, gli autisti beneficeranno del salario minimo cantonale e saranno affiliati alle assicurazioni sociali. I conducenti di Uber erano fermi dallo scorso fine settimana (4 giugno), in seguito alla decisione del Tribunale federale. L'Alta Corte ha confermato una sentenza della giustizia ginevrina e stabilito che il rapporto tra Uber e gli autisti di Ginevra si basa su un contratto di lavoro. Per tale ragione l'impresa deve essere considerata una ditta di trasporto ed è tenuta a rispettare la normativa sui tassisti. Deve quindi osservare le disposizioni in materia di protezione sociale dei dipendenti e tenere conto dei contratti collettivi del settore di riferimento.