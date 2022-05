Accolti in Svizzera oltre 50'000 rifugiati ucraini

Le condizioni per l’ottenimento

Lo statuto di protezione S può essere concesso anche a persone non di nazionalità ucraina e ad apolidi che dimostrino di avere un diritto di soggiorno valido in Ucraina e di non poter tornare nel loro Paese d'origine in modo sicuro e duraturo, ha spiegato la portavoce. Lo stesso vale per coloro che, prima dell'inizio dell'offensiva di Mosca, disponevano di uno statuto di protezione nazionale o internazionale in Ucraina. Complessivamente sei milioni di persone sono fuggite dal Paese dopo l'invasione russa del 24 febbraio, secondo l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNnhcr). Otto milioni di persone si sono spostate all'interno dei confini ucraini.