Accoglienza rifugiati, i Cantoni chiedono chiarimenti

Più della metà dei 60’000 rifugiati ucraini in Svizzera sono ospitati da privati. Ma il sistema comincia a mostrare i suoi limiti. I cantoni e la Confederazione devono discuterne rapidamente, così come dello statuto di protezione “S”. Secondo le stime della Segreteria di Stato della migrazione (SEM), entro la fine di ottobre dovrebbero esserci in Svizzera tra le 80’000 e le 120’000 persone provenienti dall’Ucraina. Alcuni cantoni non sono molto sicuri che l’alloggio presso privati sia una soluzione sostenibile al di là di qualche mese, scrive la Conferenza dei direttori cantonali degli affari sociali (CDAS) a Keystone-ATS.