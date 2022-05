Accedere all’Uni senza esami, la proposta è in consultazione

Adeguare la maturità liceale alle sfide attuali e continuare a garantire l’accesso senza esami alle università. È quanto si propone la revisione totale dell’ordinanza sulla maturità (ORM) che il Consiglio federale ha posto oggi in consultazione sino al 30 settembre 2022. Tale consultazione si svolge in collaborazione con la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE). Negli ultimi 20 anni il sistema formativo svizzero ha vissuto profondi mutamenti. La globalizzazione e la digitalizzazione, ma anche questioni di grande attualità come la società partecipativa e la sostenibilità, esercitano un impatto a livello sia strutturale che pedagogico, indica una nota governativa odierna.

Responsabilità condivisa

La Confederazione e i Cantoni condividono la responsabilità della maturità liceale. Quest’ultima è disciplinata dall’ORM, emanata dal Consiglio federale, e dal Regolamento concernente il riconoscimento degli attestati di maturità liceale (RRM), emanato dalla CDPE. I due atti normativi, risalenti al 1995, devono essere aggiornati per garantire la qualità della maturità liceale in tutta la Svizzera in un’ottica di lungo periodo. In particolare, deve essere mantenuta la possibilità di accedere senza esami alle università e alle alte scuole pedagogiche, precisa ancora il comunicato.

Matematica e nuove discipline fondamentali

Tra le principali novità della revisione figurano il rafforzamento delle competenze in matematica e nella lingua d’insegnamento, l’aggiunta di nuove discipline fondamentali (economia e diritto, informatica), l’estensione dell’offerta di opzioni specifiche, la promozione degli scambi e della mobilità durante la formazione nonché l’introduzione della durata minima obbligatoria di quattro anni per i cicli di maturità (in alcuni cantoni svizzeri i licei durano attualmente tre anni ndr). Per alcuni temi saranno presentante e discusse diverse varianti, sottolinea l’esecutivo. Altre modifiche riguardano l’organizzazione della Commissione svizzera di maturità e la creazione di un forum nazionale dedicato alla maturità liceale e al suo sviluppo.