Abbattimento preventivo del lupo: un primo sì

Abbattere il lupo preventivamente per regolarne la popolazione, come avviene già oggi per lo stambecco? Potrebbe essere presto realtà. La Commissione dell’ambiente del Consiglio degli Stati ha approvato un progetto in tal senso per 9 voti contro 2. Il progetto si rifà a un’iniziativa della stessa commissione frutto di numerosi interventi parlamentari inoltrati dopo il “no” popolare del 2020 alla revisione parziale della legge sulla caccia, precisa una nota odierna dei servizi parlamentari. In un nuovo articolo, la commissione ha elaborato la base legale per interventi più decisi.

Serve l’ok dell’Ufficio federale dell’ambiente

La commissione non modifica la competenza per la regolazione degli effettivi, per la quale anche in futuro occorrerà l’approvazione dell’Ufficio federale dell’ambiente La regolazione proattiva figurava già al primo posto nella revisione precedente fallita ed era nella sua sostanza incontestata.