A rischio gli aiuti ai media

Stando al secondo sondaggio Tamedia in vista delle votazioni del 13 febbraio, il pacchetto di aiuti ai media e l’abolizione della tassa di bollo sarebbero respinti. Verrebbe invece accolta l’iniziativa per un divieto della pubblicità per il tabacco.

Contro l’Udc

Il pacchetto deciso da Parlamento e Consiglio federale per sostenere i media in Svizzera con 151 milioni di franchi supplementari all’anno è accolto soltanto dal 39% dei partecipanti al sondaggio di Tamedia. Dal canto loro, i “no” sono il 57% e gli indecisi il 4%. Rispetto al primo sondaggio, il campo dei contrari al pacchetto di misure in favore dei media aumenta di 6 punti percentuali. A respingere maggiormente gli aiuti ai media in difficoltà sono chiaramente i sostenitori dell’UDC. Anche una larga maggioranza degli elettori del PLR metterebbero un “no” alle urne, mentre tra gli elettori dell’Alleanza del Centro il “no” è più risicato. Nel campo dei “sì”, si trovano i simpatizzanti di PS, Verdi e Verdi liberali. Tra i socialisti la quota di “sì” è la più elevata (64%).

Verso mantenimento tassa di bollo

Il sostegno all’abolizione della tassa di bollo perde pure terreno rispetto al primo sondaggio: ora è il 58% a respingere la modifica della legge, contro il 55% in precedenza. Il 32% sostiene invece il progetto, mentre il 10% è ancora indeciso. Gli uomini sono più inclini a sostenere la modifica della legge rispetto alle donne. Tra i simpatizzanti dell’UDC, favorevoli e contrari sono praticamente allo stesso livello. Quelli del PLR sono a maggioranza in favore del progetto, mentre a mettere un chiaro “no” sarebbero socialisti, Verdi, elettori del Centro e Verdi liberali.

Tabacco: sostegno in calo

Anche per quanto concerne l’iniziativa sul divieto della pubblicità per il tabacco, il tasso di approvazione è diminuito di cinque punti percentuali rispetto al primo sondaggio, attestandosi ora al 62%. I “no” raggiungono il 36%, mentre gli indecisi sono il 2%. Nel campo dei “no”, si trovano soprattutto i sostenitori di UDC e PLR. I simpatizzanti di PS, Verdi, Alleanza del Centro e Verdi liberali sostengono l’iniziativa volta a vietare la pubblicità per il tabacco rivolta ai giovani. L’interdizione è maggiormente sostenuta in Romandia e nella Svizzera italiana rispetto alla Svizzera tedesca. Sebbene vi sia una maggioranza di “sì” in tutte le fasce d’età, gli under 50 sono più favorevoli rispetto ai più anziani.