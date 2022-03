A Montreux è stato un dramma famigliare

In quattro morti sul posto Il padre di 40 anni, la moglie di 41, la sorella gemella di quest’ultima e la figlia di 8 anni della coppia sono deceduti sul posto. Il figlio di 15 anni, invece, è la quinta persona sopravvissuta ed è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni.

Il dramma famigliare

Secondo le prime indagini, due gendarmi si sono recati all’appartamento in Rue du Casino per eseguire un mandato di cattura emesso dalla prefettura concernente il quarantenne in relazione all’istruzione a domicilio del figlio. Sul posto le forze dell’ordine, dopo aver bussato ed essersi identificati, non hanno più udito alcun rumore e per questo motivo se ne sono andati. Nel frattempo, però, alla centrale di Polizia è arrivata la telefonata di un testimone che aveva assistito al dramma.