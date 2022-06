A maggio aumento di esportazioni e importazioni

In maggio le esportazioni svizzere sono aumentate dell’1,2% rispetto ad aprile, a 21,8 miliardi di franchi, mentre le importazioni sono progredite di ben il 10,3% a 19,8 miliardi. A causa del differenza del ritmo di crescita tra import ed export l’eccedenza della bilancia commerciale è scesa a 2,0 miliardi di franchi. In termini reali - vale a dire corrette dell’effetto dei prezzi - le esportazioni sono salite del 2,4% rispetto al mese precedente e le importazioni del 7,1%, indica l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) in un comunicato diramato oggi.

Tendenza al rialzo

Si conferma quindi la tendenza al rialzo nonostante le forti oscillazioni. In effetti, guardando l’evoluzione degli ultimi sei mesi, in termini nominali le vendite all’estero sono aumentate in febbraio, aprile e maggio, mentre sono diminuite in dicembre, gennaio e marzo. Per quanto riguarda gli acquisti dall’estero, vi sono stati incrementi in gennaio, marzo e maggio e flessioni in dicembre, febbraio e aprile.