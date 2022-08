A Basilea in decine di migliaia per i fuochi d’artificio

Decine di migliaia di spettatori si sono riversati ieri sera sulle rive del Reno a Basilea per assistere al grande spettacolo pirotecnico organizzato in occasione della festa nazionale del 1. di agosto.

Era da due anni che non venivano organizzati i “fuochi” a causa della pandemia di coronavirus. Lo spettacolo è incominciato alle 23:00 per finire una ventina di minuti più tardi. Quest’anno la durata dello show è stata ridotta di un terzo per limitare l’inquinamento da polveri sottili.