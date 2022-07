900’000MW di energia pulita

Di cosa si tratta

Una batteria idrica, definito accumulo di energia idroelettrica pompata, è costituita da due grandi vasche posizionate a differenti altezze. Il sistema permette di conservare l’elettricità in eccesso pompando acqua dalla vasca inferiore a quella superiore, effettivamente “caricando” la batteria. Quando è richiesta dell’energia, la direzione dell’acqua è invertito: il flusso d’acqua fa ruotare una turbina che genera energia idroelettrica.

Una batteria idrica è particolarmente utile per conservare l’energia in eccesso prodotta da fonti d’energia intermittente come il vento, solare e nucleare. Le batterie idriche sono la tipologia di accumulo di energia in rete più grandi disponibili al momento.

La centrale svizzera, costruita da Nant de Drance, dispone di sei pompe e può produrre fino a 900MW, sufficienti - come riporta EuroNews - a rifornire 900’000 case. Con una capienza di 20 milioni di kWh, equivalente a quella di 400’000 vetture elettriche, si spera che la batteria possa giocare un ruolo significativo nello stabilizzare le reti elettriche svizzere ed europee.