900’000 positivi in sole 4 settimane

Secondo il suo aggiornamento odierno della situazione, quasi 900’000 persone sono risultate positive al coronavirus in sole quattro settimane dell’attuale inverno 2021/22. Nelle quattro settimane intorno al picco dell’ondata di Omicron, il 30-40% della popolazione è stata infettata. Se poi si tiene conto del numero di casi non segnalati, bisogna moltiplicare la cifra per 3 o addirittura per 4. Ciò che si traduce in 3,6 milioni di persone infettate dal SARS-CoV-2, la maggior parte delle quali dalla variante Omicron, aggiunge l’equipe scientifica del governo.