69’146 casi in Svizzera

Sono 69’147 i casi di coronavirus registrati nelle ultime 72 ore in Svizzera. Secondo i dati aggiornati dall’Ufficio federale della sanità (UFSP), le persone che hanno necessitato di cure ospedaliere sono 272, mentre i decessi sono stati 18 nel weekend. 573 persone si trovano attualmente in cure intense. I pazienti Covid occupano il 16,70% dei posti disponibili in terapia intensiva, con un tasso d’occupazione del 69,00%.