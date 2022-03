50enne accusato di aver ucciso la moglie

A Berna un 50enne è stato messo in stato d’accusa per omicidio. Avrebbe somministrato alla moglie medicamenti a sua insaputa, uccidendola. Lo ha comunicato oggi la procura regionale di Berna-Mittelland.

Indizi di intossicazione

La donna - una 54enne svizzera della regione - è morta nel marzo 2021 in un ospedale della città federale, con cause del decesso inizialmente non chiare. Gli inquirenti hanno trovato indizi di intossicazione da medicinali. Il marito è stato arrestato all’inizio di aprile 2021. Nel corso delle indagini, durate mesi, si sono rafforzati i sospetti che abbia somministrato i farmaci volontariamente all’insaputa della vittima, si legge nella nota della procura.