43’199 nuovi casi di Covid in Svizzera

In Svizzera, nelle ultime 24 ore, si sono registrati 43’199 nuovi casi di coronavirus, secondo le cifre pubblicate dall’Ufficio federale della sanità pubblica (Ufsp). Sono stati segnalati 13 nuovi decessi, mentre 170 persone sono state ricoverate in ospedale.

Esattamente una settimana fa, l’Ufsp ha annunciato 38’015 casi, ovvero 5’184 in meno. Lo stesso giorno si contavano 25 decessi e 154 ricoveri. A trovarsi attualmente in terapia intensiva sono 660 persone. I pazienti Covid occupano il 24,90% dei posti disponibili in questi reparti, con un tasso di occupazione del 76,40%. Il tasso di riproduzione, che ha un ritardo di una decina di giorni sugli altri dati, si attesta a 1,21.