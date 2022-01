32’881 nuovi casi in Svizzera

In Svizzera, nelle ultime 24 ore, si sono registrati 32’881 nuovi casi di coronavirus (martedì erano 24’602 casi). Secondo le cifre pubblicate dall’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) si segnalano anche 36 nuovi decessi. Per quanto riguarda le ospedalizzazioni 249 pazienti sono stati ricoverati nell’ultima giornata. Esattamente una settimana fa, l’UFSP ha annunciato 31’109 casi, ovvero 1’772 in meno rispetto ad oggi. Lo stesso giorno si contavano 20 decessi e 147 ricoveri.