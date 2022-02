32’317 casi nel weekend

Lo scorso fine settimana in Svizzera si sono contati 32’317 nuovi casi di Covid-19. Nel weekend 164 persone hanno necessitato di un ricovero e 18 hanno perso la vita. Il tasso di positività, calcolato su 97’607 tamponi, è del 33,1%. Lo scorso fine settimana erano stati annunciati 48’969 nuovi contagi, per 175 persone si è reso necessario un ricovero in ospedale e 36 persone sono morte.