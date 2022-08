30'000 franchi se violi il sistema di voto online

La Posta vuole offrire ai Cantoni un sistema di voto elettronico sicuro e affidabile. Per questo motivo, in aggiunta ai test già in corso, gli hacker etici di tutto il mondo possono ora prendere di mira l’infrastruttura di voto elettronico dei Cantoni attraverso test di intrusione pubblici.

Test d’intrusione pubblici

In aggiunta ai test già in corso, gli hacker etici di tutto il mondo possono però ora prendere di mira la cosiddetta infrastruttura di voto elettronico dei Cantoni attraverso test di intrusione pubblici. Per questi test la Posta ha messo a disposizione certificati elettorali fac-simile con cui gli hacker potranno simulare il processo di votazione sul portale, attaccando il sistema in modo mirato.