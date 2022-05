250 rifugiati saranno ospitati in un ex ospedale

La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) mette a disposizione ulteriori alloggi per chi fugge dall’Ucraina. Nell’ex ospedale di Flawil (SG) saranno ospitate fino a 250 persone in cerca di protezione dalla fine di maggio alla fine dell’anno. Lo ha reso noto in serata la stessa SEM, precisando di aver aumentato a 9000 posti la sua capacità di accoglienza per i rifugiati provenienti dall’Ucraina, seguendo la pianificazione del Consiglio federale.