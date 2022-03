25’131 contagi in Svizzera

Sono 25’131 i casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore in Svizzera. Stando ai dati pubblicati dall’UFSP 111 persone hanno necessitato di cure ospedaliere nell’ultima giornata, mentre 15 persone sono decedute. Le cifre sono quindi in aumento rispetto a sette giorni or sono. Esattamente una settimana fa, l’UFSP ha annunciato 17’663 casi, ovvero 7468 in meno. Lo stesso giorno si contavano 10 decessi e 89 ricoveri. Stando all’ufficio federale, 650 persone si trovano attualmente in cure intense. I pazienti Covid occupano il 15,90% dei posti disponibili in terapia intensiva, con un tasso d’occupazione del 76,00%.