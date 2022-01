238’013 casi confermati la settimana scorsa

Il numero di ricoveri ospedalieri contabilizzati fra il 17 e il 23 gennaio è sceso leggermente rispetto alla settimana precedente, passando da 673 a 649. A causa dei ritardi nelle segnalazioni, l’UFSP suppone tuttavia che ci sia stato un aumento anche qui. Il numero di decessi associati alla malattia è rimasto stabile a circa 90. Rispetto alla settimana precedente il numero di pazienti in terapia intensiva affetti da Covid-19 è diminuito dell’11% a 240 in media. La loro quota nei confronti dell’insieme dei pazienti in cure intense è diminuita, passando dal 40% al 37%. La ventilazione è stata necessaria per 171 persone, il 17% in meno rispetto ai sette giorni prima.