22’438 nuovi casi di Covid-19 in Svizzera

In Svizzera, nelle ultime 24 ore, si sono registrati 22’438 nuovi casi di coronavirus, secondo le cifre pubblicate dall’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). Sono stati segnalati nove nuovi decessi e 128 persone sono state ricoverate in ospedale.

Esattamente una settimana fa, l’UFSP ha annunciato 34’367 casi, ovvero 11’929 in più. Lo stesso giorno si contavano 12 decessi e 185 ricoveri.

Attualmente 621 persone si trovano in cure intense. I pazienti Covid occupano il 18,70% dei posti disponibili in terapia intensiva, con un tasso d’occupazione del 74,50%.

In totale, il 69,13% degli svizzeri ha già ricevuto due dosi di vaccino. Fra la popolazione oltre i 12 anni, la quota sale al 78,18%. Inoltre, il 76,45% delle persone oltre i 65 anni e il 42,07% della popolazione hanno ricevuto il cosiddetto booster.

Negli ultimi 28 giorni, il numero complessivo di infezioni è di 648’289, ovvero 7443,59 ogni 100’000 abitanti. Dall’inizio della pandemia, 3’402’281 casi di Covid-19 sono stati confermati in laboratorio su un totale di 20’493’186 di test effettuati in Svizzera e nel Liechtenstein. Complessivamente In totale si contano 13’000 decessi e il numero di persone ospedalizzate si attesta a 49’667.