22’221 contagi in Svizzera

683 persone si trovano attualmente in cure intense. I pazienti Covid occupano il 23,10% dei posti disponibili in terapia intensiva, con un tasso d’occupazione del 79,10%. Nel corso delle ultime 24 ore sono stati trasmessi i risultati di 77’719 test, indica l’Ufsp. Il tasso di positività è del 28,6%, contro il 33,8% della scorsa settimana. Il tasso di riproduzione, che ha un ritardo di una decina di giorni sugli altri dati, si attesta a 0,81. La variante Omicron rappresenta il 98,9% dei casi.

In totale, il 68,52% degli svizzeri ha già ricevuto due dosi di vaccino. Fra la popolazione oltre i 12 anni, la quota sale al 77,81%. Inoltre, il 75,28% delle persone oltre i 65 anni e il 40,70% della popolazione hanno ricevuto il cosiddetto booster. Negli ultimi 28 giorni, il numero totale di infezioni è 852’739, ovvero 9791,07 ogni 100’000 abitanti. Dall’inizio della pandemia, 2’537’654 casi di Covid-19 sono stati confermati in laboratorio su un totale di 4’656’588 di test effettuati in Svizzera e nel Liechtenstein. In totale si contano 12’535 decessi e il numero di persone ospedalizzate si attesta a 44’890. Secondo l’Ufsp, 89’601 persone si trovano attualmente in isolamento dopo essere state testate positive.