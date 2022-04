2021 in positivo per AVS e IPG, ma in rosso per AI

Il 2021 si è chiuso positivamente per l'AVS e il regime delle Indennità per perdita di guadagno (IPG). In rosso invece l'Assicurazione invalidità (AI). In totale, i contributi versati dagli assicurati e dai datori di lavoro all'AVS e all'AI sono aumentati del 2,9%. L'aliquota contributiva IPG per gli assicurati e i datori di lavoro è passata dallo 0,45% allo 0,50% nel 2021, ciò che rappresenta la maggior parte dell'aumento del 14,5% delle entrate del regime IPG.

880milioni di risultato

Stando a una nota odierna di Compenswiss, l'AVS ha archiviato l'esercizio 2021 con un risultato di ripartizione positivo di 880 milioni di franchi, in linea con l'aumento osservato nel 2020. Ciò è dovuto in gran parte al finanziamento supplementare di circa due miliardi in seguito all'approvazione della legge federale sulla riforma fiscale e sul finanziamento dell'AVS (RFFA) da parte del popolo svizzero, nel maggio del 2019.

Buona annata per l’AVS

Il risultato positivo degli investimenti del Fondo di compensazione dell'AVS (1,652 miliardi) è stato ottenuto grazie alla forte ripresa economica a livello nazionale e internazionale nell'anno passato. Hanno contribuito al risultato operativo anche gli interessi versati dall'AI sul suo debito verso l'AVS per un importo di 51 milioni. Questo contributo è stato identico a quello dell'anno precedente. Il risultato d'esercizio globale dell'AVS per l'anno passato si è attestato a 2,583 miliardi.

Male invece per l’AI

Il risultato di ripartizione dell'AI (-366 milioni) è rimasto negativo nonostante le entrate siano aumentate più fortemente delle spese rispetto all'anno precedente. Il risultato degli investimenti nel 2021 (159 milioni) non è sufficiente per compensare questa perdita. Il risultato d'esercizio globale ha registrato un passivo di 207 milioni, ciò che non consente ancora una volta di ridurre il debito dell'AI verso l'AVS (10,284 miliardi). Dalla creazione del Fondo AI nel 2011, i risultati d'esercizio positivi hanno contribuito a ridurre il suo debito verso l'AVS di 4,660 miliardi.