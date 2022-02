2000 franchi di multa per aver violato la quarantena

Multa di 2000 franchi per violazione delle normative sulla quarantena anti-Covid: è la pena inflitta all’ex presidente del consiglio di amministrazione di Credit Suisse António Horta-Osório, in base a un decreto d’accusa (cioè una condanna imposta senza passare dal giudice) emanato dalla procura di Uznach (SG), una delle quattro divisioni regionali del ministero pubblico sangallese. Comparata allo stipendio di un normale lavoratore elvetico la sanzione pecuniaria supera di poco i 30 franchi.

Dovrà pagare anche le spese giudiziarie

Oltre alla multa il top manager con doppia cittadinanza portoghese e britannica dovrà accollarsi spese giudiziarie per 350 franchi, ha indicato un portavoce della procura confermando una notizia pubblicata dal portale del Blick. Il 58enne ha però ancora la facoltà di impugnare la condanna, inflitta per violazione della legge sulle epidemie (LEp), andando davanti a una corte.

Volato a Londra con un jet privato

Il decreto d’accusa visionato dal Blick fornisce l’esatta dinamica di quanto addebitato a Horta-Osório. Lo scorso 27 novembre il dirigente, di ritorno da un viaggio in Inghilterra, si era posto in quarantena: aveva però chiesto due volte un’esenzione straordinaria, che le autorità non gli avevano però concesso. Ciò nonostante il 1 dicembre si era mosso verso l’aeroporto per tornare a Londra con un jet privato, nella convinzione che il ritorno nel paese della regina Elisabetta II non dovesse sottostare alla quarantena.

Colpa non grave

Secondo i procuratori che hanno emesso la condanna la colpa dell’imputato non è però grave: questo perché, avendo utilizzato aereo e autista in modo privato, non ha concretamente messo in pericolo la sicurezza pubblica. Proprio tale aspetto, secondo il Blick, ha fatto sì che la multa fosse relativamente poco salata: la legge prevede infatti un massimo di 10’000 franchi.