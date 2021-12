17’634 nuovi casi in Svizzera

L’Ufsp comunica che nelle ultime 24 ore in Svizzera si sono contate 17’634 nuove infezioni di Covid-19. È gia quindi stato infranto il record assoluto di contagi raggiunto ieri, quando sono stati recensiti 13’375 casi.

156 persone sono finite in ospedale e 25 persone sono morte. In totale, sono stati effettuati 66’746 tamponi, per un tasso di positività del 26,4%.