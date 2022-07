11mila interruzioni di gravidanza nel 2021

Durante il 2021 i tassi relativi alle interruzioni di gravidanza restano in linea con quelli del 2020, anche se con delle lievi variazioni. Se ne 2020 il tasso era di 6,8 interruzioni ogni 1000 donne, nel 2021 questo è sceso a 6,7. Paragonato a uno scenario internazionale, quello svizzero presenta dei tassi bassi, anche se dal 2017 le interruzioni di gravidanza sono nuovamente in aumento. Lo riferisce l’Ufficio federale di statistica, precisando che tassi simili al 2020 e al 2021 erano stati registrati solo fra il 2010 e il 2012.

Più di 11mila interruzioni L’anno scorso sono state notificate complessivamente 11’049 interruzioni di gravidanza, di cui 10’869 da parte di donne domiciliate in Svizzera. Cifre che equivalgono a un tasso di 6,7 interruzioni ogni 1000 donne di età compresa tra i 15 e i 44 anni. Le notifiche di interruzioni di gravidanza relative alle donne fra i 15 e i 19 anni con domicilio in Svizzera sono state 745, pari a un tasso di 3,7 interruzioni ogni 1000 donne di questa fascia d’età (contro un tasso di 3,5 nel 2020).

Fenomeno in aumento

Nonostante i dati relativi ai periodi 2010-2012 e 2020-2021, dove si è registrata una tendenza simile, nell’ultimo decennio si sta comunque assistendo a un aumento delle notifiche di interruzione di gravidanza da parte di donne con più di 30 anni. Se nel 2010 la percentuale di interruzioni per le over 30 era del 45%, questa è salita al 52% nel 2020 e 2021. Le quote relative alle interruzioni da parte di donne tra i 25 e i 30 è invece rimasta quasi invariata dal 2010 (23%), mentre quella relative a donne con età inferiore ai 25 è scesa dal 33% (2010) al 25% (2020 e 2021). Anche la quota relativa alla fascia 15-19 è calata dal 9% (2010) al 7% (2021).