Weekend agrodolce per il Volley Lugano

Intenso fine settimana per le ragazze di Volley Lugano che sabato in campionato hanno affrontato Volley Franches Montagnes e domenica negli ottavi di Coppa svizzera si sono battute con la forte compagine del Kanti Sciaffusa.

Sabato per il Lugano era importante vincere per lasciare quanto prima la parte bassa della classifica di LNA; compito indubbiamente arduo ma le luganesi infine a ranghi completi grazie al recente arrivo di tre ragazze a rimpiazzare le partenti, l’hanno spuntata ed hanno incamerato la posta piena. Sulle rive del Ceresio sono infatti giunte Sofia Tosi, italiana nel ruolo di opposto, Nada Meawad, egiziana, banda e Natasa Narancic serba, palleggiatrice.

La prima gara contro il rognoso Volley Franches Montagnes trascinato dal top scorer del campionato di LNA Yvonne Montano vede le ragazze di Salomoni partire contratte ed le padrone di casa ne approfittano; ma già sul finale di set Kantor e compagne cominciano a dare del filo da torcere alle giurassiane che comunque si aggiudicano il set. L’atteggiamento della squadra di capitan Kantor è cambiato, le ragazze lottano e dimostrano di essere consapevoli dei propri mezzi. Dalla seconda frazione è tutta un’altra storia: le ragazze concentrate e sorrette da una buona ricezione, cominciano ad infierire in attacco con Sofia Tosi (premiata MVP), Kantor e Langegger. I centrali Marjia Slavulj particolarmente efficace a muro e Branca vieppiù presente smorzano gli attacchi di Montano e compagne e con autorevolezza Volley Lugano vola sul 2 a 1.

Si va al quarto set e sembra tutto semplice: Lugano si porta immediatamente in vantaggio 8 a 2, 13 a 7 poi qualcosa cambia e le ragazze di casa, sorrette dal proprio pubblico, rientrano in partita lottando come leonesse e difendendo ogni singolo pallone e grazie all’esperienza di Montano realizzano un parziale di 8 a 1 operando il soprasso.