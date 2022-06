Triplice medaglia elvetica nel canottaggio

La medaglia di bronzo ottenuta dal doppio “leggero” maschile dopo quella d’oro conquistata tre settimane or sono nella prima regata di CdM di Belgrado rappresenta un’ulteriore iniezione di fiducia in vista dei prossimi cimenti internazionali, il primo dei quali i prossimi 8-10 luglio sul Rotsee di Lucerna, terza ed ultima tappa di Coppa del mondo. “Siamo saliti in barca assieme da solo una settimana e mezza a causa della malattia di Raphaël Ahumada. La messa a punto non è ancora ultimata ma stiamo migliorando ad ogni allenamento. Il “bronzo” di oggi ci soddisfa ampiamente ” è stato il commento di Andri Struzina. Sul gradino più alto del podio troviamo i norvegesi Ask Jare Tjoem e Lars Benske. Medaglia d’argento per i francesi Ferdinand Ludwig e Hugo Beurey.

Soddisfatto il direttore di Swiss Rowing, Christian Stofer. “Sette barche su nove hanno raggiunto la finale A. Accanto agli equipaggi già collaudati, mi ha fatto piacere il risultato ottenuto dal due senza maschile e, soprattutto, dal 4 di coppia femminile il che non fa che dimostrare la validità del nostro progetto. La Gmelin è stata in grado di tenere il passo pur confrontata con una forte concorrenza. Sono stato molto sorpreso in positivo per lo sprint messo in atto dal doppio leggero maschile che è valso loro la medaglia di bronzo. Un complesso di risultati che sono di buon auspicio per Lucerna dove saranno presenti tutte le nazioni che finalizzeranno le loro combinazioni in vista dei Campionati europei e mondiali”.