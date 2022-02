Tre bianconeri nella U18 di Marcel Jenni

Sono state diramate in questi giorni le selezioni per la Nazionale U18 che, dal 9 al 13 febbraio 2022, affronterà i pari età della Germania in tre gare amichevoli in programma a Romanshorn e Füssen. Tra i convocati della selezione guidata alla transenna da Marcel Jenni, Krister Cantoni e Steve Hirschi figurano tre giocatori della sezione giovanile dell’Hockey Club Lugano, fa sapere il club bianconero. Si tratta dell’attaccante Alessandro Lurati (classe 2004), del difensore Ryan Mazzola (classe 2004) e dell’altro attaccante Mattia Comolli (pure classe 2004).