Tour de Suisse, una quinta tappa tutta ticinese

In Ticino torna il grande ciclismo. La quinta tappa del Tour de Suisse 2022, prevista per il 16 giugno, partirà da Quinto e avrà il suo punto di arrivo a Novazzano. Una corsa che inizierà dunque tutta in discesa, per poi portare i migliori corridori a sfidarsi sulle strade del Mendrisiotto, a sudare sulla Torraccia di Merckx e Gimondi, di Cancellara e di Evans. Sarà un circuito finale da effettuare tre volte e questo contribuirà ad aumentare lo spettacolo.