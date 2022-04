Ticinesi protagonisti alla “Lake Lugano Rowing”

Nell’otto U19 maschile, da sottolineare il podio tutto zurighese. Il successo è arriso alla mista Grasshoppers/Stäfa che ha prevalso sul Seeclub Zurigo e sul RC Thalwl, mentre che negli U17 – 6 gli armi al via - sempre nella barca regina del canottaggio, l’ha spuntata l’equipaggio del Comitato Lombardia, seguito da Gavirate, Grasshoppers e Club Canottieri Lugano. In campo femminile, il successo non è sfuggito a Gavirate, grande favorito della vigilia. Ottimo secondo posto per la Canottieri Locarno.

Ceresio protagonista nella barca corta in campo élite maschile. Nel singolo primo rango per Luca Pesce e al secondo il compagno di società Giovanni Clavarino. I due si sono poi ripetuti nel doppio. Podio tutto ticinese nel 4 di coppia maschile U19: Primo rango per Ceresio, secondo per Locarno e terzo per il Club Canottieri Lugano. Nel doppio sul gradino più alto del podio troviamo l’armo della Ceresio di Filippo Poretti e Lorenzo Schwaller. In campo femminile, nel singolo Giorgia Pagnamenta (Lugano) ha avuto la meglio sulla compagna di società Maria Rosa Wicki. Medaglia di bronzo per Nadia Fasani della Ceresio. Successo della Lugano anche nel doppio grazie a Pagnamenta/Wicki, argento per la seconda formazione del Lugano e bronzo per l’Audax Paradiso.