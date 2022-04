Ticinesi in massa sul Lauerzersee

Nella giornata d’esordio avremo al via pressoché tutti gli atleti che hanno partecipato ai recenti trials di Corgeno, e fra questi i ticinesi Nimue Orlandini e Olivia Negrinotti della Ceresio, Chiara Cantoni e Leonardo Salerno del Club Canottieri Lugano. La Negrinotti sarà in gara sia nel singolo sia nel 4 di coppia U23 in compagnia di Olivia Roth (RC Zurigo), Nicole Schmid (SC Zugo) e Thalia Ahumada (Irelander Morges). Leonardo Salerno si cimenterà nel doppio U19 affiancato da Gian Luca Egli di Stansstad e nel 4 di coppia unitamente al già citato Egli, Nicolas Chamber (Vevey) e Ondrej Zedka (Lausannes Sport). Sull’idilliaco bacino svittese avremo al via anche due otto ticinesi nella categoria U19 femminile in rappresentanza delle società di Locarno e Lugano. Luganesi al via anche in campo maschile della barca regina.