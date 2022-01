Swiss Indoors 2022, anche quest’anno in forma decentralizzata

Considerata l’ancor critica situazione pandemica, come lo scorso anno i Campionati nazionali indoors 2022 si svolgeranno sabato, in forma virtuale, ossia decentralizzati nelle singole società. Solo i componenti dei “quadri” nazionali, affronteranno la prova simulata presso il centro remiero di Sarnen. Ben 650 gli atleti in gara, distribuiti nelle categorie U19, élite, pesi leggeri, maschile e femminile, in rappresentanza di 47 club, + 27% rispetto alla passata edizione. Gli U15 e U17 gareggeranno nell’ambito sotto il cappello di “Criterium nazionale”, quindi senza titolo in palio. Le gare di Sarnen si potranno vedere in streaming. Nutrita la presenza ticinese: 52, ripartiti nelle varie categorie e tra questi Olivia Negrinotti e Nimue Orlandini della Ceresio, campionesse nazionali 2021 nel doppio élite, Chiara Cantoni (pesi leggeri) e Leonardo Salerno (U19), entrambi appartenenti al Club Canottieri Lugano.

Per il neo capo-allenatore Ian Whright questi campionati rappresentano un primo banco di prova per valutare lo stato di forma degli atleti che difenderanno i colori rossocrociati nella nuova stagione agonistica che debutterà proprio in Ticino il 9 e 10 aprile.