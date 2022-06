Sport e divertimento: Torna il Torneo del Gambero!

Dopo 2 anni di stop forzato torna, per la seconda edizione del Torneo del Gambero, la manifestazione di Unihockey sulle rive del Gambarogno.

L'evento si terrà il prossimo sabato 2 luglio presso il centro scolastico di Vira Gambarogno, a partire dalle ore 09.00. Il torneo è nato dall'idea di un gruppo di giovani amici che ha pensato di creare un evento che riunisse lo sport al sano divertimento. Si tratta di un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti dell'Unihockey e per quelli che hanno voglia di passare una giornata in compagnia. Le partite inizieranno alle 09.00 e termineranno verso le 18:30 con la premiazione dei vincitori.

Sul posto ci sarà la possibilità sia di pranzare sia di cenare a prezzi popolari. Durante tutta la giornata sarà attiva una fornita buvette. Dopo il torneo si scaricherà la tensione agonistica con una festa animata da musica e divertenti giochi. La fine è prevista per le ore 02:00. L'entrata è libera e tutto il ricavato verrà impiegato per coprire le spese del torneo e per sostenere le future edizioni.