“Sento che morirò presto”

“Quando mi guardo allo specchio e vedo le macchie sul mio viso mi dico sempre che la mia data di scadenza di avvicina”. Le parole pronunciate da Mike Tyson all’interno del suo podcast stanno facendo il giro del mondo e preoccupando molte persone. Ospite della puntata di “Hotboxin with Mike Tyson”, la trasmissione del pugile 56enne, era il dottor Sean McFarland, medico specializzato in problemi di dipendenza e trauma.

“I soldi non proteggono da tutto”

Nell’incontro con McFarland l’ex campione dei pesi massimi ha parlato anche di soldi e delle conseguenze di essere ricco. “Quanto sei multimilionario non puoi aspettarti che qualcuno ti ami realmente. Credi di essere invincibile perché puoi permetterti tutto, ma non è vero.” “Il denaro”, ha continuato Tyson, “non ci rende immuni da una malattia o da un incidente. I soldi non possono proteggerti da questo. Il denaro può proteggerti quando salti da un ponte?” Una domanda, quest’ultima, che ha fatto preoccupare i fan e non solo di “Iron Mike”.