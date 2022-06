Saranno 29 le partite in diretta su TeleTicino!

Questa mattina la lega ha ufficializzato il calendario della stagione 22/23 di National League e allora anche TeleTicino è pronta a svelare quali e quante partite saranno trasmesse in diretta e in chiaro, grazie all’accordo raggiunto con MySports, sulla rete tv di Melide. Si parte già il 27 settembre con il primo dei quattro derby stagionali. Anche gli altri tre saranno evidentemente in diretta in chiaro su TeleTicino. Oltre alle sfide cantonali TeleTicino proporrà ulteriori tre partite dell’Ambrì, tre del Lugano e una del Davos. Questi match si disputeranno di domenica e avranno inizio alle 20:00. Per quanto concerne i playoff, TeleTicino diffonderà fino ad un massimo di 17 partite.

Insomma, una grande scorpacciata di hockey in diretta e in modo assolutamente gratuito.

A fare da cornice agli incontri ci sarà sempre uno studio pre e post partita. E in questo senso a Melide si sta lavorando per regalare una grossa sorpresa ai tifosi ticinesi. Novità sono attese già nei prossimi giorni...

Nel frattempo potete dare un’occhiata al piano delle partite qui sotto e cerchiare in rosso sul vostro calendario le serate che potrete passare in compagnia di TeleTicino gustandovi il grande spettacolo della National League!