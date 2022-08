Roman Röösli ci prova nella vogata di punta

A distanza di 4 anni, ritornano i Campionati europei multisport. Il bacino olimpico di Oberschleissheim/Monaco ospiterà da giovedì a domenica le prove di canottaggio. Sono annunciati 553 atleti in rappresentanza di 33 nazioni. La Svizzera è presente con 11 equipaggi: 5 nel contesto femminile, 6 in quello maschile.

Con 21 atleti, il singolo è la specialità più “affollata” e tra questi citeremo il greco Stefanos Nitouskos, campione olimpico in carica, il norvegese Kjetil Borch, medaglia d’argento e il campione europeo 2021, il tedesco Oliver Zeidler. La Svizzera sarà rappresentata dall’argoviese Scott Bärlocher.

In campo femminile, la zurighese Jeannine Gmelin, campionessa mondiale 2017 a Sarasota e reduce da due “podi” in Coppa del mondo (argento a Poznan, bronzo a Lucerna), affronta fiduciosa questi europei dopo aver svolto una minuziosa preparazione in Portogallo, unitamente al doppio “leggero” femminile. Se la vedrà con la tedesca Alexandra Föster, neo campionessa mondiale U23, l’olandese Karolien Florijn, passata quest’anno dal 4 senza al singolo e l’austriaca Magdalena Lobning, Medaglia di bronzo ai Giochi di Tokyo.

Un anno dopo i Giochi nipponici, fa il suo rientro ufficiale alle competizioni Roman Röösli dopo aver completato il suo master all’Università di Oxford durante il quale ha partecipato (e vinto) la leggendaria sfida con i tradizionali rivali di Cambridge. Sarà al via nel quattro senza in compagnia di Andrin Gulich, Joel Schurch e al 21enne marcantonio zurighese, Tim Roth. “Ho imparato ad amare la vogata di punta proprio ad Oxford. Per me si tratta di una nuova sfida, molto accattivante, in vista dei prossimi Giochi di Parigi del 2024, ci ha dichiarato il forte vogatore di Sempach.

Il 4 di coppia maschile ritorna nella sua formazione originale con il rientro di Kai Schätzle che aveva dovuto fermarsi per problemi coronaici, ben sostituito da Jan Schäuble. Dopo l”’argento” conquistato a metà maggio in occasione della CdM di Poznan, il quattro di coppia femminile aveva dovuto interrompere la preparazione a causa del coronavius che aveva colpito due componenti l’equipaggio. “Nel corso del ritiro di due settimana in Francia, siamo riuscite a ricuperare velocità” ci ha confidato la capo-voga zurighese Pascal Walker. Oltre alla Svizzera, ci saranno altre 8 equipaggi molto agguerriti e tra questi citeremo in particolare: Olanda, Germania, Gran Bretagna, Romania, Italia e Francia.