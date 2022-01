Rinviato il primo Raiffeisen Kids Ski Day

Il primo appuntamento del Raiffeisen Kids Ski Day 2022, previsto per sabato 15 gennaio a Campo Blenio, è stato posticipato a data da definire. “Purtroppo, lo stato d’innevamento attuale non permette il normale svolgimento della manifestazione dedicatata alla scoperta degli sport di scivolamento sulla neve per i bambini e le bambine sotto i 12 anni”, spiega TiSki in un comunicato.