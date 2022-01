Rinviati alcuni appuntamenti previsti a Campra

La neve si fa attendere anche nel nuovo anno e dunque lo Sci Club Simano non ha avuto altra scelta che rinviare le due prove di sci nordico in programma per questo weekend a Campra, ossia il Fondo del Lucomagno di sabato 8 gennaio e l’Attraverso Campra ‘22 di domenica 9 gennaio.

Come hanno fatto sapere gli organizzatori, la mancanza di neve naturale impedisce di preparare dei percorsi adeguati ad entrambi gli eventi mantenendo al contempo in esercizio le piste del Centro di sci nordico. Le nuove date sono dunque sabato 5 marzo per il Fondo del Lucomagno, gara a stile classico con partenza individuale, e domenica 6 marzo per l’Attraverso Campra ‘22, gara popolare a stile libero con partenza in massa che fa parte del circuito nazionale Swiss-Loppet.