Quasi 10 milioni per la maglia di Maradona

Più di 9 milioni di franchi. È il prezzo stellare che un appassionato anonimo ha sborsato per acquistare la maglia più importante di Maradona. La maglia più iconica della storia del calcio, quella indossata da Diego Armando Maradona contro l’Inghilterra nei quarti di finale della Coppa del Mondo del 1986, è stata battuta all’asta da Sotheby’s e dopo un’iniziale fase di stallo ha toccato una cifra mai vista per una maglia sportiva, superando abbondantemente quella di baseball di Babe Ruth, acquistata per 5,2 milioni di euro nel 2019.

La dieci del Pibe de Oro è un pezzo unico, fu infatti indossata da Maradona nella partita in cui segnò il famigerato gol in cui beffò l’inglese Shilton con un tocco della “mano di Dio”, ma anche quello che viene riconosciuto come il “gol del secolo”. In particolare, si tratta della ‘camiseta’ che il l’argentino indossò proprio nella ripresa quando segnò le due reti divenute leggendarie. Un oggetto-culto, di certo non per tutte le tasche.