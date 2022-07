Nadal rinuncia a Wimbledon

Rafael Nadal ha annunciato il suo ritiro dal torneo di Wimbledon. A causa dell’infortunio ai muscoli addominali, lo spagnolo non giocherà la semifinale contro Nick Kyrgios, che vola così in finale. “Ci ho pensato molto”, ma non ha senso giocare”, ha detto in una conferenza stampa organizzata in serata. “Credo che non posso continuare a giocare con questo dolore. Ho uno strappo addominale e il mio infortunio potrebbe solo peggiorare. Ho preso la decisione che vi ho appena detto perché in queste condizioni per me sarebbe impossibile vincere qualsiasi incontro”.