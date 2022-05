Manchester City e Milan si laureano campioni

Finale da thriller in Premier League

L’ultima giornata di Premier league ha visto City e Liverpool separati da un solo punto, ed entrambi ad ospitare in casa le squadre avversarie, rispettivamente Wolverhampton et Aston Villa. Tutto sembra mettersi per il peggio per gli uomini di Guardiola, inaspettatamente sotto 0-2 al 69”, con il Liverpool sull’1-1. La partita cambia corso con un finale degno dei migliori thriller: il subentrato Gundogan firma la doppietta che, intervallata dal gol di Pedri al 78”, ribalta il risultato tra il 76” e l’81”. Il successo per 3-1 dei Reds è così inutile: la squadra di Liam Gallagher è campione d’Inghilterra per la ottava volta.