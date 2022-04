Lugano, una sconfitta inquietante

Nel Lugano mancano Bottani, Facchinetti, Maric (infortunati), Ziegler e Lovric (squalificati). In porta Mister Croci Torti schiera Saipi, a Osigwe è riservata da tempo la sfida di Coppa contro il Lucerna. Ma non è certamente il Lugano che tutti vorrebbero, quello che si vede nel primo tempo. E non bastano le importanti assenze a giustificare un atteggiamento rinunciatario che di fatto ingigantisce i meriti di un Losanna per altro battagliero. I vodesi sono primi su tutti i contrasti, fanno girare a piacimento la palla e sono sempre in superiorità numerica a centrocampo. I bianconeri invece sono molli e non riescono mai a centrare la porta. Inevitabilmente i padroni di casa passano a condurre le danze al minuto 23, quando Trebel infila Saipi con un tiro al volo in piena area: nell’occasione ha attorno quattro giocatori avversari ma nessuno di loro lo contrasta. Losanna in cattedra e ospiti in apnea. Cosi negli ultimi secondi del tempo arriva anche il raddoppio di Amdouni: un gran gol! Si tratta dell’undicesimo per il nazionale Under 21. Lugano impresentabile, si spera che nella ripresa faccia meglio.