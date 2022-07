Lugano, non è abbastanza

Due partite, due sconfitte. L’inizio di stagione del Football Club Lugano finora non porta grandi soddisfazioni in casa bianconera. Chiamata alla reazione dopo aver perso la prima di campionato in casa contro il Sion, la truppa di Croci-Torti non è riuscita a tornare a Cornaredo con i primi 3 punti di questa stagione. Sconfitti 2-1 dal Grasshopper i bianconeri hanno pagato a caro prezzo gli errori commessi nel primo e nel secondo tempo. Tabellone che non dà merito alla prestazione dei ticinesi che sul campo zurighese hanno comunque creato molte occasioni, purtroppo non sfruttate. Il gol di Celar su rigore, sul finire del secondo tempo, ha ridato coraggio al Lugano che ha schiacciato sull’acceleratore per gli ultimi 10 minuti della partita. E l’occasione per pareggiare c’è anche stata: all’88esimo Haile-Selassie si è ritrovato solo in area, ma il portiere degli zurighesi ha chiuso la saracinesca e regalato ai suoi la vittoria. Lo staff bianconero ora dovrà lavorare duramente per integrare al meglio i nuovi giocatori arrivati in riva al Ceresio e cercare di sbloccare la classifica di questo campionato che vede il Lugano ancora fermo a zero punti.