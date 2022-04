Lugano, l'antipasto è indigesto!

San Gallo, grande efficacia

Come previsto Croci Torti è costretto a cambiare formazione rispetto alla vittoriosa semifinale contro il Lucerna: Bottani è infortunato mentre Maric, Daprelà e Rüegg sono tenuti inizialmente in panchina. Per le seconde linee Valenzuela, Durrer e Haile-Selassie questa è una buona occasione per mettersi in mostra. Nel San Gallo invece è assente il fantasista Quintillà (squalificato). Ed è proprio la squadra di casa a lanciarsi subito in avanti, sostenuta a gran voce dal proprio pubblico. Ma i bianconeri sembrano ligi alle consegne del loro Mister e tengono botta. Attorno al ventesimo, però, Lovric stende Von Moos in modo irregolare (intervento inutile visto che il sangallese non stava puntando la porta) e per Cibelli è rigore. Rigore che lo specialista Görtler non sbaglia dal dischetto. Il primo tempo non offre grandi spunti: il ritmo è piuttosto ridotto, le due squadre non hanno troppe energie da spendere (parecchie le hanno messe in Coppa, soprattutto i bianconeri) e le occasioni da rete sono pochissime. Poi però nel giro di due minuti il San Gallo infligge una tremenda botta al Lugano: dapprima al 32. con Von Moos e quindi al 34. con Schubert. 3-0! Incredibile. E la difesa bianconera (vero Hajrizi?) non ne esce certamente bene. Partita già decisa? Si direbbe.