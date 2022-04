Lugano, incubo alla Dylan Dog

Un incubo questa serie dei quarti, insomma. Degno dell’Indagatore del medesimo, ossia Dylan Dog. Camicia rossa, blazer nero, jeans blu e scarpe Clarks, l’Old Boy di Craven Road numero 7 indaga su vampiri e licantropi, il Lugano avrebbe invece dovuto ingaggiarlo per saperne di più sull’incubo rappresentato dalla squadra di Dan Tangnes. Ma qui, purtroppo per i bianconeri, non siamo nella Londra pulp immaginata e disegnata nel fumetto horror della Sergio Bonelli Editore.

Nel primo tempo Kovar raccoglie da Djoos e sblocca la partita in 5 contro 4. Poi è Kovar che apparecchia per Hansonn e gol del 2-0 in doppia superiorità numerica. In power play Müller fa 3-0.