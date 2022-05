Lugano, chiusura con sconfitta

Kasami decide il match

Si è chiuso ieri il massimo campionato svizzero e gli ultimi due verdetti sono stati emanati: il Basilea è secondo alle spalle del neo-campione Zurigo mentre il Lucerna, penultimo malgrado una buona rimonta nel girone di ritorno, disputerà lo spareggio contro la seconda di Challenge League, lo Sciaffusa. Il Lugano, dal canto suo, ha perso sul campo di Basilea, al termine comunque di una stagione fantastica, che gli è valsa il quarto posto e il record di punti dal suo ritorno in Super League (nel 2016) e naturalmente la conquista della Coppa Svizzera avvenuta sette giorni fa a Berna. Sulla sfida di oggi contro i renani, beh, non c’è molto da dire: coach Croci Torti ha lasciato a riposo i vari Lovric, Daprelà, Lavanchy e Bottani, non ha potuto schierare l’infortunato Maric ed ha dovuto rinunciare anche allo squalificato Saipi (rimpiazzato da Osigwe). Il confronto, va pur detto, è stato giocato su ritmi di fine stagione. Il Basilea che aveva qualche motivazione superiore rispetto agli ospiti (difendere il secondo posto dall’ assalto dello Young Boys) ci ha messo qualcosa in più. A decidere è stata una bella rete di Kasami, realizzata al termine di una azione corale. Lo stesso giocatore è stato poi espulso per doppio ammonimento. Nei secondi conclusivi anche il luganese Mahmoud è finito anzitempo negli spogliatoi per i due cartellini giallo rimediati. Da notare che il gol del Lugano è stato segnato da Amoura, al quarto centro personale in questo campionato.