La Liga denuncia il Psg alla Uefa

I toni duri del comunicato

L’organizzazione spagnola, si legge, definisce “scandaloso che club come il Psg, che la scorsa stagione hanno riportato perdite di oltre 220 milioni di euro, dopo aver accumulato perdite per 700 milioni di euro (riportando introiti di sponsorship dubbiosi), con un costo della squadra di circa 650 milioni di euro a stagione, possa chiudere un tale accordo”.

Il comunicato prosegue indicando come le passate denunce de LaLiga abbiano portato a delle condanne della Uefa per il mancato rispetto del fair-play finanziario. Queste condanne sarebbero però state rovesciate dal Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna, con decisioni “bizzarre”.

In conclusione, il comunicato accusa il presidente del Psg Nasser Al-Khelaifi di aver continuato ad operare delle pratiche tali da mettere in pericolo decine di migliaia di euro; e ciò, nonostante il suo accesso alle cariche in seno al Comitato esecutivo Uefa e alla presidenza dell’Associazione dei Club europei. Tale comportamento è definito “tanto rischioso quanto la Superlega”.